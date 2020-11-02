Овечкин рассказал, чего он ещё мечтает достичь в хоккее

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какое достижение в хоккее он мечтает покорить.

«В принципе, выиграли чемпионат мира, выиграл Кубок Стэнли и КХЛ. Осталось только золото олимпийское», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

35-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» в сезоне-2012/13. Со сборной России он трижды стал чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах. Кубок Стэнли покорился Овечкину в сезоне-2017/18. На Олимпиадах форвард играл трижды, и его лучшим результатом стало четвёртое место в 2004 году. При этом сборная России завоевала золото Игр в 2018 году, когда НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» в ближайшее время начнёт переговоры с Овечкиным о новом контракте.