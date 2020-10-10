«Вашингтон» в ближайшее время начнёт переговоры с Овечкиным о новом контракте

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Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» намерено в ближайшее время провести переговоры о продлении контракта с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным.
«Вашингтон» в ближайшее время начнёт переговоры с Овечкиным о новом контракте
  • Reuters

Об этом сообщает Саманта Пелл в Twitter со ссылкой на генерального менеджера «Кэпиталз» Брайана Маклеллана.

Отмечается, что столичный клуб хочет подписать новый контракт с россиянином до начала тренировочного лагеря. Текущее соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталз».

Ранее мать Овечкина обратилась к сыну в день 15-й годовщины с момента дебюта форварда в НХЛ.

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