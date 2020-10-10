«Вашингтон» в ближайшее время начнёт переговоры с Овечкиным о новом контракте
- Reuters
Об этом сообщает Саманта Пелл в Twitter со ссылкой на генерального менеджера «Кэпиталз» Брайана Маклеллана.
Отмечается, что столичный клуб хочет подписать новый контракт с россиянином до начала тренировочного лагеря. Текущее соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталз».
Ранее мать Овечкина обратилась к сыну в день 15-й годовщины с момента дебюта форварда в НХЛ.