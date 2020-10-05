Мама Овечкина — сыну: ты заставил столицу США болеть за «Кэпиталз»

Татьяна Овечкина, мать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, обратилась к сыну в день 15-й годовщины с момента дебюта форварда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Честно говоря, атмосфера на стадионе в тот день была никакая. Начался чемпионат, а болельщиков на матче собралось очень мало. Но уже после первой игры, в которой ты забил две шайбы, да ещё и расколотил стекло, народу на матчах становилось всё больше и больше. Трибуны оживились, когда ты начал забивать. Американцы начали скандировать твое имя. Сейчас, конечно, количество человек, которые болеют за «Вашингтон», стало несравнимо больше. Ты заставил столицу США болеть за «Кэпиталз»! — цитирует Sport24 мать Овечкина.

На протяжении всей своей карьеры форвард выступал за «Вашингтон Кэпиталз», с которыми в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Овечкин выразил мнение, что ему будет нелегко побить рекорд Гретцки.