Погба взял на себя ответственность за поражение МЮ от «Арсенала»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба взял на себя ответственность за поражение команды от лондонского «Арсенала» в домашнем матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы злы, не ожидали такого результата. Мы должны добиться большего. Команда и я лично виноваты в этой ошибке. Мы упустили возможность победить. Должны намного лучше владеть мячом. Победа в матчах обусловлена деталями, в этом они были лучше нас, я совершил ошибку. Беру на себя ответственность за поражение», — приводит слова Погба RMC Sport.

На 68-й минуте Погба в своей штрафной сфолил на хавбеке канониров Экторе Бельерине, за что в ворота МЮ был назначен пенальти, который реализовал Пьер-Эмерик Обамеянг. Этот мяч стал единственным в матче и принёс «Арсеналу» победу.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл поделился впечатлениями от первого гола за «Тоттенхэм» с 2013 года.