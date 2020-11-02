Бэйл поделился впечатлениями от первого гола за «Тоттенхэм» с 2013 года

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал свой гол в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона».
Бэйл поделился впечатлениями от первого гола за «Тоттенхэм» с 2013 года
  • Reuters

Бэйл заявил, что безумно рад забить мяч в ворота противника, и поблагодарил Серхио Регилона за передачу.

«Если бы я вышел на замену и кто-то другой из ребят забил гол, а я бы помог в обороне — был бы абсолютно так же доволен. Потому я испытываю счастье не из-за своего гола, а из-за важнейшей победы «Тоттенхэма», — сказал он после матча Sky Sports.


Для Бэйла это первый гол за «Тоттенхэм» более чем за семь лет. Предыдущий раз он забивал в составе «шпор» в мае 2013 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил «Брайтон» со счётом 2:1. Клуб Жозе Моуринью располагается на втором месте, набрав 14 очков.

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