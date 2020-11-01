«Монако» без Головина разгромил «Бордо» в Лиге 1

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«Монако» одержал разгромную победу над «Бордо» в матче девятого тура французской Лиги 1.
«Монако» без Головина разгромил «Бордо» в Лиге 1
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Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу монегаскам принесли голы Виссама Бен Йеддера, реализовавшего пенальти на 28-й минуте, Желсона Мартинша, забившего на 30-й минуте, а также Кевина Фолланда, отличившегося на 31-й и 58-й минутах.

Российский хавбек Александр Головин из-за травмы не играет с конца августа.

«Монако», набрав 14 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» с 12 очками — 12-й.

Ранее появилась информация, когда Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако».

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