СМИ рассказали, когда Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако»

Российский полузащитник французского «Монако» продолжает восстанавливаться после травмы мышцы задней поверхности бедра.

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент россиянин тренируется по индивидуальной программе.

Отмечается, что в общую группу игрок вернётся, скорее всего, через две недели, а 20 ноября он будет готов сыграть с ПСЖ.

24-летний Головин получил травму в конце августа в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина крупно проиграл «Лиону» в Лиге 1.