СМИ рассказали, когда Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако»

Короткая ссылка
Российский полузащитник французского «Монако» продолжает восстанавливаться после травмы мышцы задней поверхности бедра.
СМИ рассказали, когда Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент россиянин тренируется по индивидуальной программе.

Отмечается, что в общую группу игрок вернётся, скорее всего, через две недели, а 20 ноября он будет готов сыграть с ПСЖ.

24-летний Головин получил травму в конце августа в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина крупно проиграл «Лиону» в Лиге 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить