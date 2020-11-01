СМИ рассказали, когда Головин вернётся в общую группу футболистов «Монако»
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Как сообщает «Чемпионат», на данный момент россиянин тренируется по индивидуальной программе.
Отмечается, что в общую группу игрок вернётся, скорее всего, через две недели, а 20 ноября он будет готов сыграть с ПСЖ.
24-летний Головин получил травму в конце августа в матче второго тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0).
Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина крупно проиграл «Лиону» в Лиге 1.