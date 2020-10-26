«Монако» без Головина крупно проиграло «Лиону» в Лиге 1

Клуб «Монако» потерпел разгромное поражение от «Лиона» в матче восьмого тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Лионе и завершилась в пользу хозяев — 4:1.

В составе «Лиона» дубль оформил Карл Токо Экамби, также отличились Мемфис Депай и Уссем Ауар (с пенальти). У гостей единственный мяч с 11-метрового удара забил Виссам Бен-Йеддер.

На 89-й минуте «Лион» остался в меньшинстве после удаления Мельвена Бара.

«Лион» набрал 13 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» с 11 очками находится на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что дубли Мбаппе и Кина принесли ПСЖ победу над «Дижоном» в Лиге 1.