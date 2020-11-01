Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А

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Туринский «Ювентус» одержал победу над «Специей» в матче шестого тура итальянской Серии А.
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Специи, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Ювентусу» принесли голы Альваро Мораты (14-я минута), Адриена Рабьо (67-я минута) и дубль Криштиану Роналду, сыгравшего впервые после паузы из-за заболевания коронавирусом. Португалец вышел на замену на 56-й минуте, забил с игры на 59-й и реализовал пенальти на 76-й минуте.

«Специя» ответила голом Томмазо Побеги на 32-й минуте.

«Ювентус», набрав 12 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 5 очками — 16-я.

Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Удинезе» в Серии А.

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