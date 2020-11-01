Гол Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Удинезе» в Серии А

«Милан» одержал победу над «Удинезе» в матче шестого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Милан» забил на 18-й минуте. Франк Кессье отличился с передачи Златана Ибрагимовича.

«Удинезе» сравнял счёт благодаря голу Родриго де Пуаля, реализовавшего пенальти на 48-й минуте.

Победу россонери принёс гол Ибрагимовича, отличившегося на 83-й минуте.

«Милан», не потерпевший ни одного поражения в нынешнем сезоне, с 16 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с тремя очками — на 18-м месте.

Ранее сообщалось, что «Интер» ушёл от поражения в матче Серии А с «Пармой».