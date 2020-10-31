«Интер» ушёл от поражения в матче Серии А с «Пармой»

Миланский «Интер» и «Парма» сыграли вничью в матче шестого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 2:2.

«Парма» забила первой. На 46-й минуте отличился Жервиньо. На 62-й минуте ивуарийский форвард забил второй мяч, тем самым оформив дубль.

«Интер» ушёл от поражения благодаря голам Марсело Брозовича и Ивана Перишича, отличившихся на 64-й и второй добавленной минутах.

«Интер» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» с 5 очками — 15-я.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.