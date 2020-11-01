Тарпищев заявил, что Рублёв заслуженно квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение о выходе Андрея Рублёва на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«Андрей в Вене играл очень здорово и красиво выиграл. И сегодня, и в этом сезоне он смотрится прекрасно. Очень прибавил с начала года. Заслуженно всё: и победа в Вене, и выход на Итоговый турнир», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

После победы на турнире категории ATP-500 в Вене на счету Рублёва 3839 очков, благодаря чему он впервые в карьере завоевал путёвку на Итоговый турнир ATP, который пройдёт 5—22 ноября.

Ранее сообщалось, что Рублёв обошёл Джоковича по числу титулов в 2020 году.