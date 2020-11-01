Фигурист Даниелян приступил к восстановлению после операции

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян приступил к восстановлению после операции на ноге.

По словам тренера 16-летнего спортсмена Елены Буяновой, которые передаёт ТАСС, гипс и швы уже сняли и фигурист начал восстановительные процедуры и упражнения.

«Никто не знает, сколько времени это восстановление займёт, поэтому в ближайшее время ничего не планируем. Он постоянно на связи с немецкими врачами, и как врачи говорят, так и делаем, буквально по пунктам», — добавила тренер.

Даниелян, дебютировавший на взрослом уровне в прошлом сезоне, перенёс операцию на голеностопе.

Ранее сообщалось, что Михаил Коляда победил на турнире Ice Star 2020 в Минске.