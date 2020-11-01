Фигурист Даниелян приступил к восстановлению после операции

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Артур Даниелян приступил к восстановлению после операции на ноге.
Фигурист Даниелян приступил к восстановлению после операции
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам тренера 16-летнего спортсмена Елены Буяновой, которые передаёт ТАСС, гипс и швы уже сняли и фигурист начал восстановительные процедуры и упражнения.

«Никто не знает, сколько времени это восстановление займёт, поэтому в ближайшее время ничего не планируем. Он постоянно на связи с немецкими врачами, и как врачи говорят, так и делаем, буквально по пунктам», — добавила тренер.

Даниелян, дебютировавший на взрослом уровне в прошлом сезоне, перенёс операцию на голеностопе.

Ранее сообщалось, что Михаил Коляда победил на турнире Ice Star 2020 в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить