Идову признался, что не ожидал ухода Сёмина из «Локомотива»

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Защитник «Локомотива» Брайан Идову, который на данный момент выступает на правах аренды за «Химки», рассказал, как воспринял уход Юрия Сёмина с поста главного тренера железнодорожников.
Идову признался, что не ожидал ухода Сёмина из «Локомотива»
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«Это шокировало, конечно. С другой стороны, за всё время, что я был в клубе, ходили разговоры, что Юрия Палыча хотят убрать. Формальным поводом могли стать результаты, но Сёмин взял чемпионство, потом Кубок и Суперкубок, попадал в Лигу чемпионов», — цитирует Идову Sport24.

По его словам, было осознание, что Сёмина уволят, когда начнутся проблемы, но этого бы не было, пока «Локомотив» побеждал.

«В последнем матче перед пандемией была яркая победа, мы шли на втором месте. Я реально не ожидал, что Сёмина уберут в такой момент. Казалось, если что-то и случится, то в конце сезона — в зависимости от того, попадём мы в Лигу чемпионов или нет. Но в итоге всё решили без нас — ничего нельзя было сделать, только ждать нового тренера и доигрывать чемпионат», — добавил Идову.

Сёмин покинул «Локомотив» 1 июня 2020 года в связи с истечением срока контракта. Руководство клуба приняло решение не продлевать договор с 73-летним специалистом, который впервые возглавил клуб в 1986 году.

Ранее Сёмин обвинил руководство «Локомотива» в непрозрачности трансферной политики.

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