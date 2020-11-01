Уайт: Нурмагомедов — чемпион, пояс UFC в лёгком весе не вакантен

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов по-прежнему является чемпионом UFC в лёгком весе.

«Поверьте, Хабиб вернётся ради ещё одного боя. Этот титул не станет вакантным. Он по-прежнему чемпион. Нет никакого вакантного пояса, нет титула временного чемпиона. Ничего из этого», — цитирует Уайта BJ Penn.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Андерсон Силва назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом.