Уайт: Нурмагомедов — чемпион, пояс UFC в лёгком весе не вакантен
- Reuters
«Поверьте, Хабиб вернётся ради ещё одного боя. Этот титул не станет вакантным. Он по-прежнему чемпион. Нет никакого вакантного пояса, нет титула временного чемпиона. Ничего из этого», — цитирует Уайта BJ Penn.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.
После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Андерсон Силва назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом.