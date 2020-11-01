Усик обратился к Джошуа после победы над Чисорой

Украинец Александр Усик после победы над Дереком Чисорой обратился к чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Энтони Джошуа.

«Энтони, как дела? Я иду за тобой», — сказал Усик в интервью после поединка.

Усик одолел Чисору в 12-раундовом поединке единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO, которым владеет Джошуа.

Для украинца эта победа стала 18-й на профессиональном ринге. При этом он не потерпел ни одного поражения.

Ранее Усик после победы над Чисорой заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира по боксу.