Усик после победы над Чисорой заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинский боксёр Александр Усик рассказал о своих целях после победы над британцем Дереком Чисорой.

«Я не боксировал целый год. Моя задача сейчас — двигаться вперёд. Чего я хочу? Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Не просто чемпионом, а абсолютным!» — приводит слова Усика после боя «Чемпионат».

Усик одолел Чисору в 12-раундовом поединке единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO, которым владеет Энтони Джошуа.

Для украинца эта победа стала 18-й на профессиональном ринге. При этом он не потерпел ни одного поражения.

Ранее Усик прокомментировал свою победу над Чисорой.