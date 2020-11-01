Усик о победе над Чисорой: думаю, мой бокс был хорош

Украинец Александр Усик прокомментировал свою победу над британцем Дереком Чисорой в боксёрском поединке, который состоялся в Лондоне.

«Я думаю, мой бокс был хорош. Я успел понять, что такое супертяжёлый вес. Чисора большой, крепкий парень. Я ожидал такого поединка, но настраивался на большее сопротивление. Понял ли я, что готов сражаться здесь? Я не знаю. Пусть это решают фанаты и какие-то условные эксперты», — приводит слова Усика после боя «Чемпионат».

Для украинца эта победа стала 18-й на профессиональном ринге. При этом он не терпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Усик победил Чисору и стал обязательным претендентом на титул WBO.