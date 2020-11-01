Гассиев о победе над Сефери: самое главное — вернуться на ринг

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Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал победу над албанцем Нури Сефери в своём первом поединке в тяжёлой весовой категории.
Гассиев о победе над Сефери: самое главное — вернуться на ринг
  • РИА Новости

«Главная задача была победить — неважно, в первом, во втором, в последнем раунде. По очкам. Неважно. Самое главное — вернуться на ринг. Почувствовать опять бой. Надеюсь, буду как можно чаще проводить бои и постараюсь вернуть свой былой уровень», — заявил Гассиев после боя.

Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе.

Российский боксёр не выходил на ринг с осени 2018 года.

Ранее сообщалось, что Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке в тяжёлом весе.

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