Гассиев о победе над Сефери: самое главное — вернуться на ринг

Российский боксёр Мурат Гассиев прокомментировал победу над албанцем Нури Сефери в своём первом поединке в тяжёлой весовой категории.

«Главная задача была победить — неважно, в первом, во втором, в последнем раунде. По очкам. Неважно. Самое главное — вернуться на ринг. Почувствовать опять бой. Надеюсь, буду как можно чаще проводить бои и постараюсь вернуть свой былой уровень», — заявил Гассиев после боя.

Для 27-летнего Гассиева это 27-я победа на профессиональном уровне при одном поражении и первая в тяжёлом весе.

Российский боксёр не выходил на ринг с осени 2018 года.

Ранее сообщалось, что Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке в тяжёлом весе.