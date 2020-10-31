Ватерполист Максимов сравнил себя с Бьорндаленом

Вратарь московского ватерпольного клуба «Динамо» Николай Максимов, который возобновил карьеру в возрасте 47 лет, сравнил себя с известным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

По его словам, за свою карьеру он много где поиграл, изучал разные системы подготовки, прошёл курсы повышения квалификации и получил диплом тренера по физической подготовке.

«Спортивная индустрия непрерывно развивается, методы подготовки меняются. Пробуешь одно, другое, смотришь, что эффективно, что нет, что работает лучше, что хуже. Соответственно, начинаешь понимать, как держать себя в форме в том возрасте, когда все ровесники давно уже закончили играть. Примерно, как это делал Уле-Эйнар Бьорндален, который выиграл своё последнее олимпийское золото в очень тяжёлом виде спорта в 40 лет, а в 42 года стал чемпионом мира», — сказал Максимов в интервью RT.

Ранее Максимов рассказал, почему вернулся в спорт в 47 лет.