Ватерполист Максимов рассказал, почему вернулся в спорт в 47 лет

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Вратарь московского ватерпольного клуба «Динамо» Николай Максимов объяснил, почему решил вернуться в спорт в возрасте 47 лет.
Ватерполист Максимов рассказал, почему вернулся в спорт в 47 лет
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«Дмитрий Апанасенко, спортивный директор ватерпольного «Динамо», с которым мы выступали в составе и московской команды, и сборной России и который в своё время справедливо считался одним из лучших игроков мира, попросил меня вернуться в родной клуб. С тем, чтобы заняться подбором и подготовкой молодых вратарей. И мог бы сам встать в ворота, если что-то пойдёт не так», — сказал Максимов в интервью RT.

Он подчеркнул, что хорошую смену необходимо растить много лет и голкиперы в этом плане не исключение.

Ранее сообщалось, что чемпионами России по водному поло 2020 года объявлены «Синтез» и «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

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