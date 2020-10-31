Ватерполист Максимов рассказал, почему вернулся в спорт в 47 лет

Вратарь московского ватерпольного клуба «Динамо» Николай Максимов объяснил, почему решил вернуться в спорт в возрасте 47 лет.

«Дмитрий Апанасенко, спортивный директор ватерпольного «Динамо», с которым мы выступали в составе и московской команды, и сборной России и который в своё время справедливо считался одним из лучших игроков мира, попросил меня вернуться в родной клуб. С тем, чтобы заняться подбором и подготовкой молодых вратарей. И мог бы сам встать в ворота, если что-то пойдёт не так», — сказал Максимов в интервью RT.

Он подчеркнул, что хорошую смену необходимо растить много лет и голкиперы в этом плане не исключение.

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