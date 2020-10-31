СМИ: УЕФА может сделать замечание «Боруссии» после попадания фанатов «Зенита» на матч ЛЧ
- Reuters
Как сообщает ТАСС, зафиксировано, что перед игрой к стадиону подходили люди, показывали стюардам паспорта, после чего их пускали без дополнительных проверок.
В такой ситуации у УЕФА не возникает претензий к «Зениту», но, вероятно, замечания будут сделаны принимающей стороне как организатору матча.
«Клубы по служебным каналам традиционно сообщают друг другу о возможных нарушениях, предостерегая их. Тем не менее ряд болельщиков пытались пройти на игру, выдавая себя за СМИ. Видимо, местная служба стюардов просто пропустила их», — заявил источник.
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Ранее сообщалось, что в «Зените» предупреждали «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион.