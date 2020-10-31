СМИ: УЕФА может сделать замечание «Боруссии» после попадания фанатов «Зенита» на матч ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может сделать замечание дортмундской «Боруссии» после того, как несколько болельщиков петербургского «Зенита» пробрались на трибуны стадиона «Сигнал Идуна Парк» во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает ТАСС, зафиксировано, что перед игрой к стадиону подходили люди, показывали стюардам паспорта, после чего их пускали без дополнительных проверок.

В такой ситуации у УЕФА не возникает претензий к «Зениту», но, вероятно, замечания будут сделаны принимающей стороне как организатору матча.

«Клубы по служебным каналам традиционно сообщают друг другу о возможных нарушениях, предостерегая их. Тем не менее ряд болельщиков пытались пройти на игру, выдавая себя за СМИ. Видимо, местная служба стюардов просто пропустила их», — заявил источник.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что в «Зените» предупреждали «Боруссию» о попытке прохода фанатов на стадион.