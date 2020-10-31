Чудинов считает, что Гассиев одержит досрочную победу в бою с Сефери

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Российский боксёр Фёдор Чудинов поделился ожиданиями от боя соотечественника Мурата Гассиева с албанцем Нури Сефери.
Чудинов считает, что Гассиев одержит досрочную победу в бою с Сефери
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

«Уже появлялся отблеск того Мурата Гассиева, который радовал всех болельщиков, когда был на пике. Думаю, что бой будет зрелищный. Мурат покажет если не свой максимум, то близкий к нему уровень. С функционалкой у него проблем не было никогда, больше из-за того, что два года не тренировался, мастерство немного притупляется, чувство времени, дистанции. Но на спаррингах он уже был близок. Потому не думаю, что бой будет длиться все раунды. Я просто пожелаю ему победы, а как он победит — это его дело», — приводит слова Чудинова сайт телеканала РЕН ТВ.

Поединок Мурата Гассиева с Нури Сефери состоится в Сочи 31 октября. 

Ранее сообщалось, что обсуждают перед боем Гассиев — Сефери.

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