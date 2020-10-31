Американская футболистка Рапино обручилась с экс-баскетболисткой российского УГМК

Футболистка сборной США Меган Рапино обручилась с бывшей баскетболисткой московского «Динамо» и екатеринбургского УГМК Сью Бёрд.

Об этом в Instagram рассказала Бёрд.

Спортсменки состоят в отношениях с 2016 года.

Рапино является олимпийской чемпионкой 2012 года и двукратной чемпионкой мира (2015 и 2019 годы) в составе сборной США. Она также выигрывала «Золотой мяч».

Бёрд в составе национальной команды Соединённых Штатов по четыре раза выигрывала Олимпиаду (2004, 2008, 2012 и 2016 годы) и чемпионат мира (2002, 2010, 2014 и 2018 годы).

Ранее Рапино заявила, что готова стать вице-президентом, если Джо Байден выиграет президентские выборы в США.