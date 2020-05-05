Футболистка сборной США заявила что готова стать вице-президентом, если Байден выиграет выборы

Короткая ссылка
Полузащитник сборной США по футболу двукратная чемпионка мира Меган Рапино заявила, что готова стать вице-президентом США, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден возглавит страну.
Футболистка сборной США заявила что готова стать вице-президентом, если Байден выиграет выборы
  • Reuters

«Не хочу ставить вас в неловкое положение, но я думаю, что могла бы играть в футбол и заниматься этим. Если вам нужен вице-президент, то я просто хочу сказать, что готова к собеседованию. Мы можем обсудить детали. Внесите это в свой список», — приводит слова Рапино Si со ссылкой на прямой эфир футболистки с Байденом и его женой в Instagram.

34-летняя Рапино выступает за сборную США с 2006 года и в составе команды, помимо двух золотых наград чемпионатов мира, завоевала золото Олимпийских игр — 2012, а также серебро мирового первенства — 2011.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее Илья Брызгалов объяснил, почему снова проголосует за Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить