Брызгалов объяснил, почему снова проголосует за Трампа

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Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов рассказал, что собирается вновь проголосовать за Дональда Трампа на выборах президента США.
Брызгалов объяснил, почему снова проголосует за Трампа
  • Reuters

«На прошлых президентских выборах США я голосовал за Трампа. Я в нём не разочаровался, поддерживаю его и дальше. Думаю, его выберут на второй срок. Он самый адекватный человек из тех, кто участвует в президентской гонке. Я за него опять отдам свой голос. Трамп как медоед, есть такое животное. Ему всё равно, он прёт и делает своё дело, не обращая на них внимания», — приводит слова Брызгалова «Чемпионат».

Большую часть профессиональной карьеры Брызгалов провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и в составе «Анахайм Дакс» в сезоне-2006/07 завоевал Кубок Стэнли. После завершения карьеры он остался жить в США.

Ранее сообщалось, что Брызгалов рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

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