Брызгалов объяснил, почему снова проголосует за Трампа

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов рассказал, что собирается вновь проголосовать за Дональда Трампа на выборах президента США.

«На прошлых президентских выборах США я голосовал за Трампа. Я в нём не разочаровался, поддерживаю его и дальше. Думаю, его выберут на второй срок. Он самый адекватный человек из тех, кто участвует в президентской гонке. Я за него опять отдам свой голос. Трамп как медоед, есть такое животное. Ему всё равно, он прёт и делает своё дело, не обращая на них внимания», — приводит слова Брызгалова «Чемпионат».

Большую часть профессиональной карьеры Брызгалов провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и в составе «Анахайм Дакс» в сезоне-2006/07 завоевал Кубок Стэнли. После завершения карьеры он остался жить в США.

Ранее сообщалось, что Брызгалов рассказал о ситуации с коронавирусом в США.