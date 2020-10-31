РФС опубликовал видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видеоразбор спорных моментов матчей 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РФС опубликовал видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Ролик опубликован на YouTube-канале РФС.

По мнению члена экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Сергея Фурсы, судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча со «Спартаком», а также он допустил ошибку, когда зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока «быков» Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте.

Кроме того, Фурса разобрал отмену красной карточки полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче с подмосковными «Химками» (0:2). Он также оценил действия судьи матча «Локомотив» — «Ротор» (1:2). Арбитр дважды ошибочно не вынес предупреждение игрокам «Локомотива». 

Ранее РФС сообщил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить