РФС опубликовал видеоразбор спорных эпизодов 12-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видеоразбор спорных моментов матчей 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ролик опубликован на YouTube-канале РФС.

По мнению члена экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Сергея Фурсы, судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча со «Спартаком», а также он допустил ошибку, когда зафиксировал нарушение правил игры со стороны игрока «быков» Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте.

Кроме того, Фурса разобрал отмену красной карточки полузащитнику «Ростова» Роману Ерёменко, который был удалён в матче с подмосковными «Химками» (0:2). Он также оценил действия судьи матча «Локомотив» — «Ротор» (1:2). Арбитр дважды ошибочно не вынес предупреждение игрокам «Локомотива».

Ранее РФС сообщил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА.