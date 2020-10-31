Баскетболиста «Торонто» Дэвиса обвиняют в совершении семи преступлений

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Полиция Нью-Йорка выдвинула обвинения защитнику клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» Теренсу Дэвису по поводу совершения семи уголовных преступлений.
Баскетболиста «Торонто» Дэвиса обвиняют в совершении семи преступлений
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба «Рэпторс».

Отмечается, что обвинения спортсмену были предъявлены в результате инцидента с участием женщины на Манхэттене. По информации СМИ, Дэвис напал на неё в одном из многоэтажных зданий.

«В «Рэпторс» очень серьёзно относятся к этим вопросам, и мы будем полностью сотрудничать и поддерживать лигу в её расследовании, поскольку мы работаем над определением наших следующих шагов», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что боксёр Сергей Ковалёв приговорён в США к трём годам тюрьмы условно.

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