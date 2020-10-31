Баскетболиста «Торонто» Дэвиса обвиняют в совершении семи преступлений
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба «Рэпторс».
Отмечается, что обвинения спортсмену были предъявлены в результате инцидента с участием женщины на Манхэттене. По информации СМИ, Дэвис напал на неё в одном из многоэтажных зданий.
«В «Рэпторс» очень серьёзно относятся к этим вопросам, и мы будем полностью сотрудничать и поддерживать лигу в её расследовании, поскольку мы работаем над определением наших следующих шагов», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что боксёр Сергей Ковалёв приговорён в США к трём годам тюрьмы условно.