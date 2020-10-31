Тренер ПСЖ рассказал, когда Неймар восстановится от травмы

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель рассказал, когда бразильский нападающий команды Неймар восстановится от травмы.

По его словам, форвард вернётся в строй после перерыва на матчи сборных.

«Не думаю, что он сможет выступить в матчах сборной. Если он сыграет, это означает, что он не травмирован, и это плохой сигнал. Новость же для меня в том, что он вернётся на поле после перерыва», — приводит слова Тухеля AFP.

Неймар получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» (2:0). При этом Неймар был вызван в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Венесуэлой и Уругваем, которые состоятся 13 и 17 ноября.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет зарабатывать €36 млн в год по новому контракту с ПСЖ.