Источник: Неймар хочет зарабатывать €36 млн в год по новому контракту с ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар озвучил клубу финансовые условия, на которых готов продлить свой контракт.

Как сообщает Footmercato, Неймар готов подписать новый пятилетний контракт с командой на нынешних условиях — с зарплатой €36 млн в год.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за €222 млн. В общей сложности он провел за парижан 91 матч во всех турнирах, забил 72 мяча и отдал 45 голевых передач. С парижским клубом бразилец трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит порядка трёх недель из-за травмы.