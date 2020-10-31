СМИ: Боксёр Пашалиев попал в больницу после нокаута на турнире в Москве
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Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Бой проходил в рамках боксёрского вечера промоушена Shamo Boxing. В конце первого раунда Мисюра отправил Пашалиева в нокаут, после чего тот не смог самостоятельно прийти в себя и ему понадобилась помощь врачей.
В итоге Пашалиев был доставлен в одну из больниц Москвы.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Александр Усик оказался легче британца Дерека Чисоры на 17 кг.