СМИ: Боксёр Пашалиев попал в больницу после нокаута на турнире в Москве

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Российский боксер Тимур Пашалиев был доставлен в больницу после тяжёлого нокаута, который он получил в поединке с соотечественником Олегом Мисюрой в Москве.
СМИ: Боксёр Пашалиев попал в больницу после нокаута на турнире в Москве
  • © Страница боксера Тимура Пашалиева
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Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Бой проходил в рамках боксёрского вечера промоушена Shamo Boxing. В конце первого раунда Мисюра отправил Пашалиева в нокаут, после чего тот не смог самостоятельно прийти в себя и ему понадобилась помощь врачей.

В итоге Пашалиев был доставлен в одну из больниц Москвы.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Александр Усик оказался легче британца Дерека Чисоры на 17 кг.

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