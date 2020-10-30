Рассказов выразил готовность конкурировать с Мозесом за место в основе «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов, который выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», заявил, что готов конкурировать с новичком красно-белых Виктором Мозесом.

«Открыты ли двери в «Спартак» при Тедеско? Сейчас в аренде Мозес, посмотрим, выкупят ли его в дальнейшем. Многое зависит от того, как я покажу себя в аренде. Всё возможно. Да, я не исключаю варианта, что двери в «Спартак» для меня закрыты. Но допускаю и другой сценарий — что тренер вернёт меня в команду», — цитирует Рассказова Sport24.

По его словам, он собирается спросить у Тедеско о своём будущем после первого круга. Он также назвал Мозеса сильным футболистом и допустил, что его выкупят в случае выхода «Спартака» в Лигу чемпионов.

«Матчей будет много, нужна ротация. Я готов бороться за место в составе, и при этой конкуренции я буду у него учиться. Таких футболистов в нашем чемпионате мало. Но пока ещё непонятно, как сам Мозес будет играть. Пойдёт — не пойдёт. Хотя в том, что он игрок высокого уровня, никто не сомневается. Но я никогда не боялся конкуренции. Главное — чтобы она была честной», — добавил игрок.

Рассказов является воспитанником «Спартака». В начале октября он был отдан в аренду тульскому «Арсеналу».

Ранее Рассказов сообщалось, что никаких конфликтов с Тедеско не было, но он ему не подошёл.