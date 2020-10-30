Рассказов: никаких конфликтов с Тедеско не было, но я ему не подошёл

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов, который выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал об отношениях с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
Рассказов: никаких конфликтов с Тедеско не было, но я ему не подошёл
  • © ФК «Спартак»

«Перед первым матчем сезона с «Сочи» он подозвал меня и сказал: «У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твоё игровое время сократится до минимума». Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Ещенко, а я сидел на скамейке запасных», — цитирует Рассказова Sport24.

По его словам, затем он пообщался с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, который сказал, что тренер на него не рассчитывает, но клуб готов отдать его в аренду, продлив при этом контракт.

«Говорили ли с Тедеско после? Нет. В том то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол. Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него», — сказал игрок.

Он также признался, что его это задело и он не понимает, почему на него вылилось столько негатива в сети.

Ранее «Спартак» отреагировал на шутку комментатора Дениса Казанского о Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить