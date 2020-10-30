Рассказов: никаких конфликтов с Тедеско не было, но я ему не подошёл

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов, который выступает на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал об отношениях с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«Перед первым матчем сезона с «Сочи» он подозвал меня и сказал: «У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твоё игровое время сократится до минимума». Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Ещенко, а я сидел на скамейке запасных», — цитирует Рассказова Sport24.

По его словам, затем он пообщался с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, который сказал, что тренер на него не рассчитывает, но клуб готов отдать его в аренду, продлив при этом контракт.

«Говорили ли с Тедеско после? Нет. В том то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол. Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него», — сказал игрок.

Он также признался, что его это задело и он не понимает, почему на него вылилось столько негатива в сети.

Ранее «Спартак» отреагировал на шутку комментатора Дениса Казанского о Тедеско.