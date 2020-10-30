Рассказов: никаких конфликтов с Тедеско не было, но я ему не подошёл
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«Перед первым матчем сезона с «Сочи» он подозвал меня и сказал: «У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твоё игровое время сократится до минимума». Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Ещенко, а я сидел на скамейке запасных», — цитирует Рассказова Sport24.
По его словам, затем он пообщался с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, который сказал, что тренер на него не рассчитывает, но клуб готов отдать его в аренду, продлив при этом контракт.
«Говорили ли с Тедеско после? Нет. В том то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол. Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него», — сказал игрок.
Он также признался, что его это задело и он не понимает, почему на него вылилось столько негатива в сети.
Ранее «Спартак» отреагировал на шутку комментатора Дениса Казанского о Тедеско.