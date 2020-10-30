Собчак обратилась к Нурмагомедову по поводу его слов о Макроне

Известная телеведущая Ксения Собчак обратилась к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову по поводу его слов в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Хабиб! Вы герой для многих подростков в России, многие берут с вас пример! Недавно вы заставили многих россиян гордиться своей страной благодаря вашей победе. Я уважаю вашу религиозность, и вы имеете право верить и любить кого хотите. Но не считаете ли вы, что ваши слова могут быть трактованы миллионами мусульман как призыв к насилию над Макроном?» — написала Собчак в комментариях к посту Нурмагомедова в Instagram.

Собчак также подчеркнула, что Макрон никогда не выступал против мусульман, а выступал против исламского радикализма и терроризма.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приёма во втором раунде в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Победа над американцем стала для российского бойца 29-й по счёту. При этом он не потерпел ни одного поражения.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Ранее Нурмагомедов резко высказался в отношении Макрона.