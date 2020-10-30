Максименко отреагировал на слова Губерниева о своей игре на выходах

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко прокомментировал слова известного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что голкипер мог бы лучше действовать на выходах.

«Биатлонным экспертам, конечно, виднее. А так — во всём надо прибавлять, иначе не бывает. Может, кому-то кажется, что я редко играю на выходах, но у нас высоких ребят хватает: все под 1 м 90 см», — приводит слова Максименко сайт «Спартака».

Максименко является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл 13 матчей в составе красно-белых, пропустил 13 мячей и четыре встречи отыграл на ноль.

Ранее Максименко признался, что хотел бы получить вызов в сборную России.