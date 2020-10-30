Максименко признался, что хотел бы получить вызов в сборную России

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как отреагировал на вызов коллеги из «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную сборную России, в то время как он сам остался в молодёжке.

«Конечно, мне тоже хочется в первую сборную. Кто не хочет? Но всему своё время. Зато приятно, что сыграл за молодёжку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы. А потом, я надеюсь, со многими ребятами будем пересекаться в первой сборной, поскольку коллектив в молодёжке подобрался просто супер», — цитирует Максименко пресс-служба «Спартака».

Благодаря выездной победе над сборной Латвии в квалификации к молодёжному чемпионату Европы, подопечные Михаила Галактионова оформили себе путёвку в финальную часть турнира.

Ранее Максименко заявил, что эмоции Тедеско заряжают «Спартак».