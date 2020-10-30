В ЭСК РФС назвали ошибочно засчитанным первый гол «Спартака» «Краснодару»

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Главный арбитр матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Спартак» Владислав Безбородов допустил две ошибки, одна из которых привела к голу, заявили в ходе заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).
В ЭСК РФС назвали ошибочно засчитанным первый гол «Спартака» «Краснодару»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча. Решение ЭСК РФС обосновано тем, что футболист «Спартака» Эсекьель Понсе совершил толчок соперника рукой, перед тем как забить мяч. Данное действие непосредственно привело к потере последним баланса, падению и утрате возможности совершать оборонительные действия, несмотря на изначально более выгодную позицию. Как следствие, именно в результате нарушения правил игры нападающим стала возможной сама голевая ситуация. Этот гол должен быть отменён», — гласит заявление комиссии.

«Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с голом на 12-й минуте и фиксацией нарушения правил со стороны игрока Александра Мартыновича на 65-й минуте.

Ранее Тедеско ответил на обвинение «Краснодара» в судейской поддержке «Спартака».

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