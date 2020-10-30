ВТБ увеличил бюджет «Динамо» на следующий сезон

ВТБ увеличил бюджет московского футбольного клуба «Динамо» на следующий сезон на 800 миллионов рублей.

«Со стороны группы бюджет был увеличен на 800 млн рублей. Это возможно в рамках фейр-плей, поскольку в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из начального старта. По поводу общего бюджета я вам точные цифры не назову, все будет зависеть от других спонсоров и трансфертной кампании зимней», — цитирует Соловьёва РИА Новости.

После 12-ти туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 20 очков.

Ранее Шварц признался, что ещё не выучил имена всех футболистов «Динамо».