ВТБ увеличил бюджет «Динамо» на следующий сезон

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ВТБ увеличил бюджет московского футбольного клуба «Динамо» на следующий сезон на 800 миллионов рублей.
ВТБ увеличил бюджет «Динамо» на следующий сезон
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Со стороны группы бюджет был увеличен на 800 млн рублей. Это возможно в рамках фейр-плей, поскольку в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из начального старта. По поводу общего бюджета я вам точные цифры не назову, все будет зависеть от других спонсоров и трансфертной кампании зимней», — цитирует Соловьёва РИА Новости.

После 12-ти туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 20 очков.

Ранее Шварц признался, что ещё не выучил имена всех футболистов «Динамо».

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