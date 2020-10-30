Шварц признался, что ещё не выучил имена всех футболистов «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

«Рад, что у нас была неделя для работы. Игроки с интересом реагируют на теорию и тренировочные занятия. Стараемся привнести что-то новое. Со вторника по четверг мы проводили интенсивные тренировки. Теперь уже идёт подготовка непосредственно к воскресному матчу с «Тамбовом». Имена футболистов я учу, для этого требуется время», — сказал на пресс-конференции Шварц.

Шварц возглавил «Динамо» 14 октября, а матч с «Сочи» (3:1) в рамках 12-го тура РПЛ стал дебютным для 42-летнего немецкого специалиста в качестве главного тренера московского клуба.

Ранее экс-футболист «Зенита» Денисов заявил, что не заинтересован в тренерской карьере.