Экс-футболист «Зенита» Денисов заявил, что не заинтересован в тренерской карьере

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов опроверг слухи о том, что он планирует работать в футболе после завершения карьеры игрока.

«Я очень редко что-то комментирую, но эти слухи про академию «Зенита» — перебор даже для меня. Сначала писали, что я хочу в академию «Зенит», потом, что веду переговоры. Сейчас — что чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли. Я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. А у меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

36-летний Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год и провёл за клуб 355 игр. На его счету 54 матча за сборную России. В мае 2019 года полузащитник объявил о завершении игровой карьеры.

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