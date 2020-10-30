Романцев раскрыл, как пытался позвать в «Спартак» Жиркова и Радимова
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По словам специалиста, Жирков сам не захотел переходить к красно-белым, хотя Романцев был бы рад его видеть. Напротив, Радимов очень хотел в «Спартак», но его не отпустили.
Наставник также добавил, что украинские футболисты в момент заинтересованности «Спартака» в их услугах ещё не были звёздами.
«Шевченко и Ребров только появились, и я с ними обоими разговаривал. Они оба у меня дома были. Но они правильно всё поняли: «Нас из Киева не опустят, Олег Иваныч». Очень хотел эту пару к себе. Хорошо, что они не перешли — стали великими футболистами», — сказал Романцев в эфире программы Дениса Казанского и Дмитрия Сычёва в YouTube.
Ранее Романцев объяснил, почему «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ.