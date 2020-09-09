Романцев объяснил, почему «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев отметил работу нынешнего наставника команды Доменико Тедеско, отметив свежесть и мобильность его подопечных.

«Если вернуться в прошлый сезон, то в какой-то мере лидерство «Спартака» действительно удивило. Хотя для старта неожиданности — дело привычное. Тем более сейчас, когда команды не успели перевести дух после прошлого чемпионата и сразу же включились в борьбу в новом. Здесь важную роль сыграло то, как они провели необычно короткий отрезок межсезонья. Видно, что Доменико Тедеско удалось найти оптимальный тренировочный режим, который позволяет сегодня «Спартаку» выглядеть свежее и мобильнее соперников. Это стало его козырем на старте», — цитирует Романцева «Известия».

После шести сыгранных туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 14 очков в активе и опережая «Зенит» на одно очко.

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