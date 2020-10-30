Игнатьев считает, что через год Антон Миранчук уедет в Европу

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выразил мнение, что полузащитник команды Антон Миранчук продолжит карьеру в одном из европейских клубов.

«Я только за, чтобы его забрали. Главное, чтобы потом кто-то пришёл ему на замену. Антон — это один из лидеров команды. Уверен, в следующем году он уедет в Европу. Если, конечно, сам этого захочет», — цитирует Игнатьева Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых сделал четыре голевые передачи и забил два мяча во всех турнирах.

Ранее издание Bild назвало Миранчука и Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией».