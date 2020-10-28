Bild назвал Миранчука и Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией»

Короткая ссылка
Немецкое издание Bild выставило оценки футболистам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мюнхенской «Баварией» по пятибалльной шкале.
Bild назвал Миранчука и Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией»
  • Reuters

Стоит отметить, что 5 — худшая оценка, а 1 — лучшая. 

Таким образом, лучшими в составе российского коллектива названы полузащитники Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк, которые получили по два балла. Худшими у железнодорожников признаны защитники Мурило и Ведран Чорлука, получившие по четыре балла.

У «Баварии» лучшие — Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Бенжамен Павар (по два балла), худшие — Давид Алаба, Роберт Левандовски, Корантен Толиссо и Томас Мюллер (по четыре).

«Локомотив» на своём поле уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Евсеев заявил, что «Локомотив» показал достойную игру в матче с «Баварией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить