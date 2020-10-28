Bild назвал Миранчука и Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией»
- Reuters
Стоит отметить, что 5 — худшая оценка, а 1 — лучшая.
Таким образом, лучшими в составе российского коллектива названы полузащитники Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк, которые получили по два балла. Худшими у железнодорожников признаны защитники Мурило и Ведран Чорлука, получившие по четыре балла.
У «Баварии» лучшие — Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Бенжамен Павар (по два балла), худшие — Давид Алаба, Роберт Левандовски, Корантен Толиссо и Томас Мюллер (по четыре).
«Локомотив» на своём поле уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.
Ранее Евсеев заявил, что «Локомотив» показал достойную игру в матче с «Баварией».
Lokomotiv 1:2 Bayern | Player ratings [Bild] pic.twitter.com/X89Jt0LYen— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 27, 2020