Bild назвал Миранчука и Крыховяка лучшими игроками «Локомотива» в матче с «Баварией»

Немецкое издание Bild выставило оценки футболистам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и мюнхенской «Баварией» по пятибалльной шкале.

Стоит отметить, что 5 — худшая оценка, а 1 — лучшая.

Таким образом, лучшими в составе российского коллектива названы полузащитники Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк, которые получили по два балла. Худшими у железнодорожников признаны защитники Мурило и Ведран Чорлука, получившие по четыре балла.

У «Баварии» лучшие — Йозуа Киммих, Леон Горетцка и Бенжамен Павар (по два балла), худшие — Давид Алаба, Роберт Левандовски, Корантен Толиссо и Томас Мюллер (по четыре).

«Локомотив» на своём поле уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Евсеев заявил, что «Локомотив» показал достойную игру в матче с «Баварией».