Евсеев заявил, что «Локомотив» показал достойную игру в матче с «Баварией»

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Бывший футболист московского «Локомотива» Вадим Евсеев поделился эмоциями после поражения команды от мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Евсеев заявил, что «Локомотив» показал достойную игру в матче с «Баварией»
  • Reuters

«Достойная игра! Смотрел на стадионе. Хотел вблизи посмотреть как Флик строит игру «Баварии». Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге чемпионов, это впечатляет. «Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Зе Луиш провёл качественный матч, выиграл весь верх», — написал Евсеев в Instagram.

Он отметил, что у «Баварии» более высокий класс игроков, а сама командная игра выглядит качественнее, но «Локомотив» всё равно достойно держался.

«Никто не выпадал. Все хотели добиться результата. Чуть-чуть удачи не хватало, могли добиться лучшего результата», — подчеркнул Евсеев.

«Локомотив» на своём поле уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Геркус выразил мнение, что «Локомотив» отлично сыграл в матче с «Баварией».

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