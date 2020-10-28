Геркус считает, что «Локомотив» отлично сыграл в матче с «Баварией»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение команды от мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив сыграл отлично, мои поздравления! Очень рад за ребят, в особенности за Антона Миранчука. Классно сыграли, молодцы. В этой ситуации это лучший из возможных вариантов», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

По его словам, он по-прежнему считает, что у «Баварии» практически невозможно выиграть или даже сыграть с ней вничью. Он также подчеркнул, что мюнхенцы одержали 13-ю победу подряд в ЛЧ.

«Поэтому поражение всего в один мяч, результативное поражение — это хороший результат», — добавил Геркус.

«Локомотив» на своём поле уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Маринато Гилерме отметил, что «Локомотив» снова показал, что может играть против любого соперника.