Гилерме: «Локомотив» снова показал, что может играть против любого соперника

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о прошедшем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Сегодня мы опять показали, что можем играть против любого соперника. Мы были командой и наслаждались поддержкой своего стадиона. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Готовимся играть в том же духе», — написал Гилерме в своём Instagram.

«Локомотив» на своём поле уступил действующему победителю Лиги чемпионов «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Зе Луиш объяснил, почему не отдал пас на Рифата Жемалетдинова в матче с «Баварией».