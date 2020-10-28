Зе Луиш объяснил, почему не отдал пас на Жемалетдинова в матче с «Баварией»

Нападающий московского «Локомотива» Зе Луиш объяснил, почему не отдал передачу на партнёра по команде Рифата Жемалетдинова при равном счёте в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«У «Баварии» в защите оставалось свободное пространство, и мы просто ждали своего момента, гол получился из этого. Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Этот момент как раз обсуждал в раздевалке. Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле. Важно было забить второй мяч, но у нас этого не получилось», — приводит слова Зе Луиша «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле уступил «Баварии» со счётом 1:2. По итогам двух туров железнодорожники находятся на третьем месте в своей группе, набрав одно очко.

Ранее Руслан Нигматуллин отметил, что «Локомотиву» нельзя было так вальяжно относиться к своим моментам.