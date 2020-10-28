Нигматуллин — о поражении «Локомотива» : нельзя так вальяжно относиться к своим моментам

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Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).
Нигматуллин — о поражении «Локомотива» : нельзя так вальяжно относиться к своим моментам
  • © REUTERS/Oleg Nikishin

«Так проигрывать обидно, но не стыдно. Может с победой или ничьей опыта бы прибавилось больше. А также если бы поняли, что нельзя так вальяжно относится к своим моментам — зацепили бы очко, как минимум.  В целом, игру было интересно смотреть, и «Локо» противопоставил «Баварии» хорошую игру. Что касается Зе Луиша, то это одна из удачных покупок «Локомотива». Квалифицированный игрок, который принесёт команде пользу. Ему надо набрать форму, а так он точно сильнее возрастного Манджукича», — сказал Нигматуллин «Чемпионату». 

Ранее Мещеряков высказался о матче с «Баварией».

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