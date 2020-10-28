Мещеряков — о матче с «Баварией»: мы могли забивать больше

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2).
Мещеряков — о матче с «Баварией»: мы могли забивать больше
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«Очень интересный матч для всех болельщиков, держал в напряжении до конца. Шансы были у всех, и у нас тоже. Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл, молодёжь прилично себя показала. Результат не по игре? Мы могли забивать больше — так скажу. Приятно, когда «Бавария» в матче с «Локомотивом» тянет время, а не только Нойер», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Ранее Николич рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Баварией».

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